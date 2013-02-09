//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия

В Красноярском крае отравились одиннадцать школьников

9 февраля 2013, 19:20 [ «Аргументы Недели. Красноярск» ]

В Красноярском крае отравились одиннадцать школьников
В Красноярском крае отравились одиннадцать школьников, 9 в  Тюхтетскую  ЦРБ   доставлено одиннадцать школьников с признаками пищевого отравления, проводится доследственная проверка, сообщает сайт СКР.
 
8 февраля, как предварительно установлено, около трехсот учащихся средней школы  № 1 поселка Тюхтета обедали в школьной столовой, с жалобами на недомогание в больницу вечером того же дня обратились одиннадцать учеников в возрасте от 10 до 16 лет, они госпитализированы  в инфекционное отделение больницы с подозрением на отравления пищевыми продуктами.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕП

//новости партнеров

Знания – лучшие инвестиции в будущее!

Знания – лучшие инвестиции в будущее! 08.08 09:18

Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Международный институт менеджмента объединений предпринимателей ТПП РФ начинают прием заявок на участие в новом Образовательном Проекте: «Лидеры торгово-промышленных палат России». >>
Медовый Спас – Сибирский аргумент

Медовый Спас – Сибирский аргумент 24.07 13:16

Ассоциация пчеловодов Красноярья и Союз «Торгово-промышленная палата» приглашают на традиционную народную ярмарку мёда! >>
Лето. Третий семестр...

Лето. Третий семестр... 24.07 13:13

Студенты третьего курса Института экономики и управления АПК направления подготовки «Управление персоналом» проходят производственную практику в Союзе «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата». >>
Пространственное развитие России

Пространственное развитие России 24.07 13:01

В Красноярске 27 июня в рамках XV Объединенного торгово-экономического форума России, Китая и Монголии состоялась конференция «Пространственное развитие России». Представляем Вашему вниманию резолюцию данной конференции. >>
Гость из Новой Зеландии

Гость из Новой Зеландии 24.07 12:53

12 июля президент Союза "ЦС ТПП" Рафаэль Шагеев провел встречу с официальным представителем Центрально-Сибирской ТПП в Новой Зеландии Олегом Розовым. >>
Как подружиться с солнышком?

Как подружиться с солнышком? 24.07 12:52

Лето чудесная пора - солнце, море, воздух, пляж! Но возникает вопрос - это наши друзья или враги? Зависит от того, как мы решим для себя сами, а если быть точнее от того, как мы подготовимся к нашему отдыху! >>

//новости партнеров

#Лесные братья

#Лесные братья 24.07 11:27

Под таким не броским и незамысловатым слоганом дружный коллектив Торговой компании «гЛАВторг» провел ежегодный «День торговли» на загородной базе «Бузим» Сухобузимского района Красноярского края. В торжествах принял участие член Правления Союза «Центрально-Сибирская Торгово-промышленная палата» Андрей Думанский. >>
Российские юниоры стали полуфиналистами Чемпионата мира по мини-футболу

Российские юниоры стали полуфиналистами Чемпионата мира по мини-футболу 24.07 11:26

Красноярский ФК «Тотем» стал полуфиналистом Чемпионата мира по мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов в Польше. По итогам игр, россияне заняли 4-е место, уступив в матчах Украине 2:1 и Бельгии 3:1. >>
Край, где плавят металл

Край, где плавят металл 02.07 14:54

В рамках XI Объединенного торгово-экономического форума России, Китая и Монголии состоялся круглый стол «Металлургическая промышленность». Обсудить актуальные проблемы отрасли собрались представители ведущих металлургических предприятий Красноярского края, представители органов власти и предприниматели стран-участниц форума. >>
ГЭС с видом на будущее

ГЭС с видом на будущее 02.07 14:52

Богучанская гидроэлектростанция произвела 75 млрд киловатт-час электроэнергии. Шесть лет назад волею судьбы я оказалась на важном событии. Тогда, в ноябре 2012 года, в Кодинске на Ангаре была запушена в эксплуатацию новая станция, которая сейчас стала пятой по мощности в стране. >>
О развитии сотрудничества в области транспорта

О развитии сотрудничества в области транспорта 02.07 14:50

26 июня в рамках XI Объединенного торгово-экономического форума России, Китая и Монголии состоялся круглый стол «Развитие сотрудничества в области транспорта». Модератором дискуссии выступила генеральный директор ООО «Сибирь Карго Сервис». >>
Создавая условия для учебы иностранных студентов

Создавая условия для учебы иностранных студентов 02.07 14:45

25 июня в Центрально-Сибирской ТПП состоялась встреча Советника Генерального Консульства Монголии в г. Иркутске Чойжанцана Жаргалсайхана со студентами Монголии, обучающимися в Красноярске. >>

//Новости ADWILE

Главней всего – погода в доме! 02.07 14:36

Этот лозунг верен на тысячу процентов, идёт ли речь о семье или обо всём человечестве, дом которого – планета Земля. На июньском торгово-экономическом форуме в Красноярске встретились жильцы трёх «квартир»: самой большой по площади – России, самой густонаселённой – Китая, а также примкнувшей к ним Монголии. >>
Необходимо прокладывать мосты между предпринимателями трех стран

Необходимо прокладывать мосты между предпринимателями трех стран 02.07 14:35

26-27 июня в Красноярске состоялся XV Объединенный торгово-экономический форум России, Китая и Монголии – традиционная международная коммуникационная площадка для бизнеса, организуемая под шефством национальных торгово-промышленных палат трех стран. В нынешнем году оператором форума стал Союз «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата». >>
Тумэнжаргал Дуурэн – начало диалога…

Тумэнжаргал Дуурэн – начало диалога… 02.07 13:48

Сегодня по инициативе президента Союза «ЦС ТПП» Рафаэля Шагеева в Центрально-Сибирской ТПП состоялась встреча предпринимателей Монголии и Красноярского края. >>
Встреча президентов палат…

Встреча президентов палат… 02.07 13:47

25 июня в Центрально-Сибирской ТПП состоялась встреча президента Союза «ЦС ТПП» Рафаэля Шагеева и генерального директора АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» Александра Граматунова с исполнительным директором Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Тумэнжаргал Дуурэном >>

«Красноярск – столица крупнейшего и экономически развитого субъекта Российской Ф 02.07 13:45

«Красноярск – столица крупнейшего и экономически развитого субъекта Российской Федерации. Мы готовы принять представителей промышленности всего мира и провести деловой форум международного уровня», – президент Союза «ЦС ТПП» Рафаэль Шагеев >>

Смена технологических платформ 02.07 13:44

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: «Риски того, что многие страны, а в итоге, возможно, и все человечество в целом, могут не справиться с высоким темпом технологических трансформаций и не сумеют найти эффективные институциональные и управленческие решения для обеспечения устойчивого социально-экономического развития. >>

//Новости МирТесен

Очередной звёздный сезон клуба «Тотем»

Очередной звёздный сезон клуба «Тотем» 02.07 13:44

Футбольный сезон 2018/2019 подходит к финальному этапу – впереди участие в международных соревнованиях и заслуженный отдых, а значит, можно подводить предварительные итоги. >>
Сверяя шаги с ветеранами…

Сверяя шаги с ветеранами… 02.07 13:43

14 июня в Центрально-Сибирской ТПП состоялась встреча Актива ветеранов Свердловского района с вице-президентом Союза «ЦС ТПП» Дарьей Ковалевой. >>
Уважаемые друзья, гости ХV Объединённого Торгово-экономического форума!

Уважаемые друзья, гости ХV Объединённого Торгово-экономического форума! 02.07 13:17

Союз «Центрально-Сибирская Торгово-промышленная палата», оргкомитета форума, искренне рады приветствовать вас в Красноярске - городе на берегах могучего Енисея. >>

//Новости партнеров

Один пояс – один степной путь

Один пояс – один степной путь 02.07 13:00

«Строительство Евразийского экономического союза, осуществление китайской инициативы «Один пояс – один путь» и монгольской [инициативы] «Степной путь», а в перспективе и формирование на этой основе большого евразийского партнёрства идёт полным ходом…», - уверен Президент Владимир Путин. >>

Заседание Правления в Союзе ЦС ТПП 02.07 12:59

6 июня состоялось заседание Правления Союза «ЦС ТПП», посвящённое вопросам приёма организаций в состав Союза и учреждения комитетов.Заседание Правления состоялось накануне большого международного Объединенного форума Россия, Китай и Монголия >>
Скандинавия ближе…

Скандинавия ближе… 02.07 12:59

Президент Союза «ЦС ТПП» Рафаэль Шагеев посетил с рабочим визитом завод промышленного холодильного оборудования «Скандинавия». Руководитель региональной ТПП обсудил с главой предприятия Романом Шевчуком вопросы внешнеэкономической деятельности предприятия >>

//Новости СМИ2

Экологическая конференция в Красноярске

Экологическая конференция в Красноярске 02.07 12:58

В Красноярске состоялась конференция «Экологическая безопасность и очистка газов с помощью электрофильтров в металлургии, цементной промышленности и угольных электростанциях», проведённая при поддержке Союза «ЦС ТПП» и, в частности, при содействии Департамента по управлению проектами и координации, оказывающего услуги организации деловых мероприятий всевозможных форматов. >>

Этюды журнала – полотна жизни! 02.07 12:53

В честь Дня енисейских предпринимателей и финала IX Всероссийского конкурса «Товарный знак года 2019», который успешно прошёл 31 мая в зале Торжеств Красноярской краевой филармонии, редактор глянцевого журнала «Счастливая мама», известный журналист и общественный деятель Андрей Думанский изрядно удивил почтенную публику. >>
Мы станем дружнее и доступнее

Мы станем дружнее и доступнее 02.07 12:51

Накануне серьёзного промышленного события – XV Объединённого торгово-экономического форума России, Китая и Монголии – мы побеседовали с главным организатором события, вице-президентом Союза «Центрально-Сибирская Торгово-промышленная палата», руководителем Департамента специальных проектов и протокола Д.В. Ковалёвой. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Татарстане пожаловались на гонения на русский язык в школах
2

"Вы что творите? Вы судьбы ломаете", певица Слава устроила истерику в Сети. Она обвиняет канал НТВ во вранье
3

Один из обмененных украинцев рассказал о своей жизни за решеткой
4

В Молдавии рассказали, как "ударили в спину" Россию
5

У Зеленского рассказали о тоне Путина во время переговоров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры