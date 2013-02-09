В Красноярском крае отравились одиннадцать школьников, 9 в Тюхтетскую ЦРБ доставлено одиннадцать школьников с признаками пищевого отравления, проводится доследственная проверка, сообщает сайт СКР.

8 февраля, как предварительно установлено, около трехсот учащихся средней школы № 1 поселка Тюхтета обедали в школьной столовой, с жалобами на недомогание в больницу вечером того же дня обратились одиннадцать учеников в возрасте от 10 до 16 лет, они госпитализированы в инфекционное отделение больницы с подозрением на отравления пищевыми продуктами.