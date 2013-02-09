Взрыв произошел в лесу Ингушетии, пятеро раненых госпитализированы

9 февраля около полудня взрыв произошел в лесу в Назрановском районе Ингушетии, пятеро раненых госпитализированы, сообщается, что молодые люди подорвались на мине, возраст потерпевших - до 25 лет.

Пострадавшие - жители селения Али-юрт, состояние одного из раненых тяжелое - у него ампутирована нога. Причину и тип взрывного устройства устанавливают специалисты.