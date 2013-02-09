В ДТП в Пензенской области погибли пять человек

Сегодня днем, около 13:00, в Пензенской области на 602-ом километре трассы М-2 столкнулись два легковых автомобиля, в ДТП погибли пять человек, на месте аварии работают сотрудники МЧС, ГИБДД и медики.

По данным правоохранительных органов, в ДТП попали Mazda и ВАЗ-2110, в ближайшую больницу госпитализировали двух пострадавших. Раненые в ДТП находятся в крайне тяжелом состоянии, пишут Интернет-СМИ Пензенской области.