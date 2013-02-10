В Москве пять автомобилей попали в ДТП на Можайском шоссе

В Москве сразу пять автомобилей попали в ДТП на Можайском шоссе, обстановку на дорогах Москвы осложнил гололед, образовавшийся после прошедшего в столице ледяного дождя, пострадавших в ДТП нет.

Авария с участием пяти автомобилей произошла, по данным Интернет-СМИ, на перекрестке у дома 40 по Можайскому шоссе, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.