В Томской области трехлетний малыш и его бабушка погибли в пожаре

В Томской области сегодня трехлетний малыш и его бабушка погибли в пожаре, сгорел двухэтажный дом по адресу: пос. Семилужки, ул. Луговая, дом 12, пожару был присвоен второй номер сложности.

Когда начался пожар, родители ребенка во дворе дома перекладывали дрова, когда они увидели, что из окна вырываются языки пламени, было уже поздно – войти в дом было невозможно.

Общая площадь пожара составила 100 кв.м, 13:27 под обрушившимися конструкциями на первом этаже были обнаружены тела погибшего ребенка и его бабушки.

В ликвидации было задействовано 32 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС 24 человека и 7 единиц техники.

На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Томской области, психологи, причина пожара устанавливается.