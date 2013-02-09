В Бельгии при заходе на посадку разбился частный самолет, погибли пять человек,причины падения популярного в Европе самолета Cessna выясняются, СМИ Бельгии передают, что аэропорт Шарлеруа, где произошла трагедия, закрыт.

Предварительно установлено, что самолет вылетел из аэропорта Шарлеруа, но сразу после взлета стало понятно, что самолет неисправен, самолета Cessna разбился при заходе на посадку.

Погибшие - двое взрослых и трое детей.