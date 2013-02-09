В Рязанской области четверо погибли в пожаре, среди погибших - дети

В Рязанской области четыре человека погибли в пожаре, среди погибших двое детей, пожар произошел в частном доме в поселке Павелец-1 Рязанской области.Об этом сообщает сайт Следственного Комитета России.

В ходе разборов завалов после тушения пожара огнеборцы обнаружили тела хозяев дома, их дочери 2004 года рождения и внучки 2009 года рождения, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

Причину пожара установит дознание.