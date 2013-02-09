Поджегший себя на Красной площади хотел привлечь внимание к проблеме афганцев

Мужчина, накануне пытавшийся сжечь себя на Красной площади, хотел привлечь внимание властей к проблеме получения разрешения на строительство реабилитационного центра для ветеранов-афганцев в Чувашии.

Он приехал в Москву из Чебоксар, где возглавляет ООО «Ветераны боевых действий и боевого содружества», сообщает gazeta.ru.

В настоящий момент мужчина находится в больнице с ожогами рук и лица. Накануне СМИ сообщали, что мужчина 35-ти лет попал в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского.



