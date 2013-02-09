В Подмосковье в аквапарке утонул мальчик

ЧП в подмосковном аквапарке. В развлекательном комплексе в Мытищах погиб 9-летний мальчик. Он захлебнулся, сообщает полиция. Судя по всему, близкие на какое-то время забыли о ребёнке.

Как установили следователи, мальчик пришел в аквапарк с мамой и старшим братом. Когда он купался в бассейне, взрослые на некоторое время оставили ребенка одного, без присмотра. Плескаясь в воде, ребенок стал захлебываться и тонуть, но никто из сотрудников аквапарка этого не заметил. Только спустя пять минут кто-то из посетителей вытащил мальчика из воды и вызвал дежурного врача, но было уже поздно. Спасти ребенка не удалось.

Ночью стало известно, что возбуждено уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье об «оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим смерть несовершеннолетнего».

В прошлом году в Мытищах уже был подобный инцидент. В бассейне утонул 5-летний ребёнок. Отчим погибшего ребенка, утверждал, что сотрудники бассейна не соблюдали технику безопасности.



