38 рыбаков сотрудники МЧС сняли со льдины в Финском заливе

В пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области сообщили, что сотрудники ведомства сняли со льдины в Финском заливе 38 рыбаков. Сигнал об образовании трещины в акватории Финского залива у поселка Зеленая роща поступил в дежурную часть в 11:25.

После сообщения о ЧП к месту сразу вышла дежурная смена регионального поисково-спасательного отряда, передвигавшаяся на катере "Хивус". Спасатели вызволили с отколовшейся льдины 20 рыбаков, которых в 12:15 доставили на берег.

А в 13:05 сотрудниками МЧС был проведен повторный мониторинг в акватории Финского залива в Выборгском районе, были обнаружены еще 18 человек, которых также доставили на берег.

Ранее сообщалось, что на отколовшейся от берега льдине находятся четверо рыбаков.