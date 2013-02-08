В Себеже отстранены от работы главврач и начмед больницы из-за умершего в морге

Исполняющий обязанности губернатора Псковской области Максим Жаворонков дал распоряжение провести служебную проверку по факту смерти в морге 57-летнего жителя Себежа. О чем «АН-онлайн» сообщили в пресс-службе местной администрации. На период проверки отстранены от работы главный врач Себежской районной больницы Валерий Ходжаев и начмед Галина Пузанская, сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе региональной администрации.

В администрации Псковской области сформирована комиссия из экспертов и специалистов Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации, Контрольного управления администрации региона. Её работу возглавила заместитель губернатора Вера Емельянова. Члены комиссии выехали в Себеж, чтобы на месте изучить все обстоятельства случившегося. Также на месте работают следственные органы. Вопрос находится на контроле губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что4 февраля в Себеже была констатирована смерть 57-летнего мужчины по месту жительства, он был доставлен в морг и помещён в морозильную камеру. Однако, по результатам проведённого 6 февраля судебно-медицинского исследования тела умершего установлено, что он был доставлен в морг ещё живым.