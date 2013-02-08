В находке девочки-«маугли» в Волгограде может быть повинен квартирный вопрос

В Тракторозаводском районе Волгограда нашли девочку-«маугли». Ребенку три с половиной года, но он не разговаривает, ест руками, не умеет пользоваться туалетом. И это при том, что проживала малышка в стандартной квартире с матерью.

Это установили нагрянувшие с профилактическим рейдом инспекторы по делам несовершеннолетних. Люди просигнализировали, что последние 8 месяцев девочку даже совсем не выводят гулять на улицу.

Условия в квартире оказались ужасными. Выяснилось, что уже долгое время за неуплату в ней были отключены свет и вода. Здесь-то и росла среди пустых бутылок, окурков и тараканов трёхлетняя девочка. Сотрудники МВД застали ребёнка босым, в одной лишь майке. Малышка не состояла на учёте ни в одной из клиник города, отсутствовали элементарные прививки.

Как рассказали «АН-онлайн» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, было установлено, что 34-летняя горе-мамаша уже была лишена родительских прав в отношении двух несовершеннолетних детей – 15-летнего мальчика и 11-летней девочки. Но в 2009 году снова родила.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Девчушка вне опасности – ее отправили в больницу. Обследованием ребенка целый день занимались медики. Но каких-то очень серьезных отклонений в ее здоровье не найдено. Недобор веса некритичный – всего 2 килограмма. Девочка хорошо кушает, вполне самостоятельна. Но это как раз свойство всех детей, не особенно избалованных вниманием родителей.

Хотя, как стало известно «АН-онлайн» в неожиданной находке «маугли» мог быть повинен и тривиальный квартирный вопрос. Жилье нерадивая мамаша снимала у пожилой женщины. Случалось, дамочки вместе выпивали на досуге. Вот родственница бабули, побоявшись, что старушка захочет отписать квартиру подружке-собутыльнице, и забила «тревогу».