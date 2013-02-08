Два человека погибли в результате утечки бензола на Новолипецком комбинате

В пятницу днем на Новолипецком металлургическом комбинате произошла утечка бензола, в результате погибли два человека. Еще двое работников комбината пострадали. Персонал цеха, в котором случилось ЧП, оперативно эвакуировали.

По данным представителей Управления МЧС РФ по Липецкой области, сообщение о утечке бензола поступило в единую службу спасения в 13:12 мск. Бригада из четырех человек проводила работы в цехе химической продукции. Во время технологической операции по сливу сырого бензола из цистерны в хранилище, предположительно, из-за неисправности внутреннего клапана цистерны, произошла утечка.

Два человека — сменный мастер аппаратчик — погибли на месте. Еще двое — аппаратчик перегонки и старший мастер — пострадали. Их госпитализировали. Они находятся в областной клинической больнице. Угрозы для жителей Липецка и работников комбината нет. Специальная комиссия проводит расследование обстоятельств инцидента. Угрозы для жителей города и работников комбината нет.

Специальная комиссия проводит расследование обстоятельств инцидента.