В Самаре случилась очередная крупная авария на теплотрассе

В Самаре в ночь на 8 февраля произошла очередная крупная авария на теплоцентрали. На сей раз, на улице Гагарина прорвалась тепломагистраль диаметром 600 миллиметров. Поток горячей воды размыл почву и обрушил асфальт в районе аварии.

Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе ОАО «Волжская ТГК», авария произошла после сбоя в электропитании насосной, перекачивающей воду в теплоцентрали. Из-за аварии без тепла в районе улиц Гагарина и Карбышева осталось около 200 жилых домов, 3 больницы, 5 школ и 10 детских садов. Ремонтные работы планируется закончить в субботу 9 февраля. Сейчас в Самаре 10 градусов мороза и синоптики обещают похолодание, что не вызывает оптимизма у оставшихся без тепла жителей домов по улице Гагарина.

Это далеко не первая авария на теплоцентрали в Самаре. Из-за аварии, происшедшей в конце декабря 2012 года на 600-миллиметровой теплоцентрали в Кировском районе три дня без горячей воды и отопления оставалось около 150 домов, 3 больницы и 6 учреждений образования. Тогда в районе был создан специальный штаб для размещения жителей замерзших квартир.