Хабаровскую фирму подозревают в крупном мошенничестве с налогами

Два миллиона рублей - такую сумму, как предполагают следователи, незаконно получила от государства одна из хабаровских фирм в результате мошенничества с возмещением налога на добавленную стоимость. Как сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе ГУВД ДВФО, под подозрение попала компания, которая занимается оптовой торговлей автомобильными запчастями. Во всяком случае, именно этот вид деятельности обозначен в документах.

По предварительным данным, еще в октябре 2009 года кто-то от имени руководства компании подал декларацию налоговикам. На основании этого документа фирме был возмещен НДС - два миллиона рублей. В 2012 году коммерческая организация поменяла юридический адрес с Хабаровска на Москву. Между тем, в ходе проверки выяснилось, что экономические операции с контрагентами осуществлялись только на бумаге. А на самом деле никакого движения товаров и денежных средств не было. То есть в той самой декларации были ложные данные, и бюджетные деньги в виде возмещения НДС получены незаконно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Полицейским, в частности, предстоит выяснить, кто на самом деле подал документы на возмещение НДС.