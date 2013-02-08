Движение по железной дороге восстановлено после схода вагонов в Забайкалье

Движение по четному пути участка Могоча-Уруша Забайкальской железной дороги восстановлено после схода с рельсов двух вагонов товарняка, задержанные пассажирские поезда выдвинулись к местам назначения.

В 01.40 (мск.) в Могочинском районе Забайкальского края на железнодорожном перегоне Семиозерный - Германовский произошел сход 2 вагонов с пищевыми отходами поезда № 2027 на нечетном пути. Пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба МЧ России по забайкальскому краю.

Предварительная причина схода – излом боковой рамы тележки грузового вагона.