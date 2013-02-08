В Иркутской области в карьере найдено тело пятиклассницы

Полиция Иркутской области нашла тело пятиклассницы, пропавшей по дороге в Дом творчества в городе Шелехов. Тело девочки найдено в карьере. По внешним признакам это Алексеева.

Карьер расположен у садового поселка, где находится дом ее семьи. Причина гибели девочки пока не установлена.

Ранее «АН» сообщали: ученица пятого класса Ульяна Алексеева ушла вчера на факультативные занятие в Дом Творчества, расположенного на улице Мира, 12 города Шелехов, и с тех пор ее никто не видел.



