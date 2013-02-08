В Иркутской области девочка шла в Дом творчества. Не дошла

Ученица пятого класса Ульяна Андреева ушла вчера на факультативные занятия в Дом Творчества, расположенного на улице Мира, 12 города Шелехов, и с тех пор ее никто не видел.

На вид девочке 10-11 лет, рост 120-140 см., худощавого телосложения, носит очки.

Была одета: розовый пуховик, серые брюки, шапка вязаная, с собой находился рюкзак синего цвета.

По одной из версий, девочка могла поехать в Ангарск к своей бабушке.

Граждан, обладающих любой информацией о разыскиваемой, просьба обратиться в полицию по телефону: 8(39550) 4-15-37, 6-31-51 либо 02.



