В Великих Луках под асфальтом обнаружены человеческие кости

В центре Великих Лук - южной столицы Псковской области, во дворе дома по проспекту Ленина рабочие при проведении работ по замене электрического кабеля, под асфальтовым покрытием на глубине около двух метров обнаружили скелетированные человеческие останки. Для проведения проверки на место выехали сотрудники следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области. Как сообщили «АН-онлайн» в следственном отделе по г. Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области, есть основания полагать, что находка не носит криминального характера.

Есть версия, что останкам очень много лет. По сведениям, полученным из архива г. Великие Луки, до 1930 года на этом месте находилась церковь. Вокруг церквей традиционно хоронили умерших, хотя в отношении именно этой церкви официальных данных о кладбище нет. Еще одна из рассматриваемых версий: найденные останки относятся к периоду Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Обнаруженные останки отправлены для проведения исследования с целью установления срока, в течение которого они находились в земле, а также наличия повреждений, которые могли бы быть причиной смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.