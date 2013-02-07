В Мордовии сельский глава занимался махинациями с «мертвыми душами» КРС

В Ковылкинском районе Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Мордовско–Вечкенинского сельского поселения. Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе республиканской прокуратуры, Николай Казаков занимался мошенничеством с документацией по субсидиям владельцам личных подворий. За приписки и воровство государственных средств сельскому главе грозит наказание сроком до семи лет.

Глава администрации, используя свое служебное положение, подготовил для районного управления сельского хозяйства пакет документов о наличии коров у нескольких жителей села, у кого этих животных не было вообще. На основании этих справок, граждане незаконно получали государственные субсидии на возмещение части затрат по закупке кормов. После получения денег они отдавали их Казакову, который тратил средства на личные нужды. Отказать руководителю администрации сельчане не могли, так как тот мог впоследствии значительно усложнить их жизнь.

По материалам прокурорской проверки деятельности Казакова на своем посту, возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса, наказание по которым может составить семь лет лишения свободы.