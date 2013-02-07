Похищенный 18-летний дагестанец попросил Путина о помощи

18-летний житель дагестанского города Дербента Алибек Мирзеханов записал видеобращение к республиканской и федеральной власти с просьбой защитить его права. Он рассказал, что был похищен сотрудниками правоохранительных органов, которые жестоко избили его, пытали электротоком и заставляли свидетельствовать против неизвестных ему людей. Парня, якобы, отпустили домой на два дня, чтобы он подумал над показаниями, однако Мирзеханов дал показания против них самих: он записал видообращение и выложил его в Интернете.

В свои 18 лет юноша успел пройти комиссию по адаптации и вернуться к мирной жизни. Однако 2 февраля приблизительно в 18.30, по его утверждению, он был похищен сотрудниками правоохранительных органов. Применяя избиения и пытки электрическим током, Алибека пытались склонить к даче показаний на неизвестных ему людей, а также к сотрудничеству с органами, пишет интернет-издание «Кавказская политика», куда обратился потерпевший с видозаписью.

Похищение связывают с произошедшим в Дербенте терактом: 1 февраля была взорвана автомашина, принадлежащая сотруднику городской полиции. Сам Алибек уверяет, что не имеет ни малейшего отношения к этому преступлению и у него есть алиби.

«Я не участвую в незаконных банформированиях, ничего противозаконного не делаю… В момент взрыва в Дербенте я находился дома, есть свидетели. Когда были другие взрывы, я также находился дома, нас было 3-4 человек. Ночью я не выхожу. Я прошу мэра Дербента, начальника ГОВД, министра ВД, нового президента республики, а также президента России Путина разобраться в этой ситуации», - говорит парень в видеообращении, демонстрируя следы от побоев и пыток током.

Отчаявшаяся мать юноши также записала видеообращение, в котором она обещает бороться за справедливость и законность, и призывает также действовать других матерей, чьи сыновья оказываются жертвами похищений и других неправомерных деяний.

В пресс-службе МВД республики «АН-онлайн» заявили, что пока никаких официальных комментариев по этому поводу со стороны ведомства нет.