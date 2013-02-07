Житель Еврейской автономии обвиняется в убийстве хабаровчанина

Житель села Камышовка Смидовичского района ЕАО предстанет перед судом за причинение смертельного ранения хабаровчанину.

Как сообщила «АН-онлайн» представитель Следственного управления СК РФ по ЕАО Наталья Добробабина, в баре села Волочаевка-2 отдыхала компания молодых людей из Хабаровска. «Около трёх часов ночи один из отдыхающих повздорил с местными жителями. Для выяснения отношений гости из краевого центра вышли на улицу и стали на повышенных тонах разговаривать с селянами», - рассказала Наталья Добробабина.

В это время мимо участников конфликта проходил 23-летний местный житель со стеклянной бутылкой пива в руке. Увидев ссору, поздний прохожий решил вмешаться. Подойдя ближе, он ударил «чужака» бутылкой по голове, и тот потерял сознание. Подоспевшие на помощь друзья доставили пострадавшего в больницу. Через несколько дней молодой человек скончался в лечебном учреждении от полученной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утверждённым обвинительным заключением оно направлено в суд - для рассмотрения по существу.