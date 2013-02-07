Подозреваемый в убийстве девочки из Татарстана взят под стражу

Сегодня суд Набережных Челнов удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении задержанного по подозрению в убийстве 8-летней Василисы Галициной Фарруха Ташбаева меры пресечения в виде заключения под стражу.

Заседание суда проходило в следственном изоляторе, где в настоящее время находится Ф. Ташбаев. Суд определил арест на срок до 7 апреля. «Назначены судебно-медицинская, судебно-дактилоскопическая, судебно-трасологическая экспертизы», - сообщил сегодня Следственный комитет РФ.

Напомним, в убийстве девочки, тело которой было найдено в 73 километрах от города Набережные Челны в Заинском районе республики Татарстан, подозревается уроженец Узбекистана Фаррух Ташбаев. Как сообщил «АН-онлайн» источник, близкий к расследованию, Ташбаев следил за ходом поисков по выпускам новостей и пытался замести следы. Следствие намеренно поддерживало ложные слухи, чтобы сбить преступника с толку и вычислить его. Ташбаев сознался в убийстве под давлением неопровержимых доказательств (отпечатки пальцев совпали, были найдены светлые волосы в машине, опознан свидетельницей из деревни, где появлялся с девочкой).

По непроверенным пока данным, Ташбаев сутки не признавался в убийстве, пока не попал в камеру. После общения с сокамерниками он признался в убийстве.