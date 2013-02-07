В Петербурге 9-летний мальчик упал с 20-го этажа

По факту обнаружения тела 9-летнего мальчика с признаками падения с высоты на улице Оптиков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, целью возбуждения уголовного дела является проведение комплекса следственных действий и экспертных исследований, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и мотивов случившегося, проведение которых возможно только в рамках возбужденного уголовного дела.

Из материалов уголовного дела следует, что во второй половине дня 5 февраля, из окна кухни квартиры, расположенной на 20-м этаже одного из домов Приморского района, на припаркованный под окнами автомобиль упал второклассник, 2003 года рождения. Из показаний родителей следует, что сын спал после приема сиропа от кашля, после чего встал и пошел в туалет. Через некоторое время они обнаружили на кухне открытое окно и увидели тело ребенка на автомобиле. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает БАЛТИНФО.