В США троих детей в Денвере расстреляла их мать

В США своих троих детей в Денвере в среду расстреляла их родная мать. По данным местной полиции, жертвами стрельбы, устроено Майрой Перес (Mayra Perez) стали ее двухлетний и шестилетний сыновья.

Ее трехлетняя дочь получила ранения. Малышка госпитализирована и находится в критическом состоянии.

Сама женщина после убийства детей покончила жизнь самоубийством, передает РИА Новости со ссылкой на американский телеканал CBC.

Мотивы, которые толкнули женщину - мать троих детей на кровавую расправу с малышами, не установлены. Полиция ведет расследование обстоятельств трагедии.

Случаи стрельбы с участием подростков и детей в Соединенных Штатах в последнее время происходят практически регулярно. После бойни в начальной школе "Сэнди Хук" штата Коннектикут в декабре 2012 года, а там погибло 20 детей и шесть взрослых, сообщения о стрельбе на территории образовательных учреждений приходят чуть не ежедневно.

В конце января в Чикаго от пули преступника погибла 15-летняя Хадия Пендлтон, девушка за неделю до гибели пела в хоре на ступеньках вашингтонского Капитолия во время инаугурации Обамы. Навести порядок от американских политиков требуют звезды кино и музыки. Жесткий контроль за продажей оружия Барак Обама решил сделать одним из приоритетов своего второго президентского срока.