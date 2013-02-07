В Чите учащиеся профучилища №6 учинили массовый погром в общежитии

В Чите на усмирение учащихся профучилища №6, учинивших в среду поздно вечером погром в общежитии, вызывали спецназ. По версии следствия, 6 февраляоколо 22 часов 30 минут девять несовершеннолетних учащихся профучилища, в том числе две девушки, распивали спиртное в одной из комнат на пятом этаже общежития училища.

После замечания воспитателя парни стали вести себя агрессивно. Они забаррикадировали двери на пятом этаже, не давая воспитателю и другим учащимся, живущим на этаже, покинуть помещение. После этого стали ломать двери комнат, предметы мебели, выбивать окна в помещении, выбрасывать через окна вещи на улицу.

Уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае Сергей Сиренко прокомментировал происшествие в общежитии профессионального училища №6 в Чите. По его словам, в два часа ночи он уже был на месте происшествия. Сиренко увидел, как учащиеся выбрасывали в окна мебель, цветы. Видел, как спецназ полиции был вынужден пойти на штурм. "По тем фактам, которые имеются у следователей и известны мне, можно сделать вывод, что бунт произошел по причине конфликта между учащимися 1-2 курсов и преподавателями училища", - цитирует уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае zabmedia.ru.

Следователями ночью проведены осмотры общежития и прилегающей к нему территории, с рассветом проведены дополнительные осмотры. Допрошены все участники событий. По результатам медицинского освидетельствования, все активные участники событий находились в состоянии алкогольного опьянения.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю после выяснения обстоятельств инцидента в профессиональном училище №6 города Читы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений) а также п. «а, д, ж» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух и более несовершеннолетних), сообщается на сайте Следственного комитета РФ Забайкальского края.

В настоящее время проводятся следственные действия.