Пожар остановил работу Байкальского ЦБК на неопределенное время

Крупный пожар, начавшийся в цехе по производству целлюлозы Байкальского целлюлозно-бумажного комбинат в четверг ночью, остановил производство на комбинате приостановлено на неопределённое время.

Информация о возгорании в цехе БЦБК поступила в оперативные службы 7 февраля в 0:53 по местному времени.

По данным управления МЧС по Иркутской области, на момент прибытия пожарных огнём были полностью охвачены галерея подачи щепы и варочный цех, произошла деформация металлических конструкций. Общая площадь возгорания составила 257 кв. метров. Пожару был присвоен второй номер сложности.

Всего на борьбе с огнем были задействованы подразделения пожарной команды комбината, федеральной пожарной службы в составе 6 единиц техники и 19 человек, а также три звена газодымовой защиты. К утру пожар потушили. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливаются.