Участок МКАД, где в среду провалился грунт, полностью восстановлен

Участок МКАД в районе 92-го километра на внутренней стороне, где вечером в среду произошел провал грунта, полностью восстановлен. В результате происшествия пострадали 9 автомобилей.

Пробок и ДТП на участке, где произошла деформация дорожного полотна, не возникло. Благодаря действиям сотрудников ГИБДД, которые незамедлительно прибыли на место инцидента и приступили к регулировке движения, ДТП и ограничений движения не последовало.

На ремонт дороги ушло полчаса.

Сотрудники правоохранительных органов составили соответствующие акты в отношении организации, которая обслуживает дорогу.