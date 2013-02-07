В Башкирии при столкновении КАМАЗа и ВАЗ-2109 погибли 5 человек

Серьезное ДТП произошло в Башкирии в среду ночью на автодороге Дюртюли — Нефтекамск в одном километре от населенного пункта Актанышбаш Краснокамского района. В результате ДТП, по данным МЧС, погибли пять человек.

6 февраля около 23.50 часов водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2109», не справившись с управлением, допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ.

Погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля. Авария не стала причиной задержек движения других машин по трассе. Виновность каждого участника дорожно-транспортного происшествия установят правоохранительные органы.