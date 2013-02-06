На 92 км МКАД провалился грунт, пострадали 9 автомобилей
6 февраля 2013, 21:15 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в среду вечером на 92 километре МКАД на внутренней стороне произошел провал грунта. В результате пострадали не менее 8 автомобилей. По данным столичного главка МЧС, грунт просел на площади 0,5 погонных метров на глубину до 30 см.
О пострадавших водителях и пассажирах не сообщается. Дорожные службы уже приступили к ремонту полотна.
В среду днем несколько автомобилей провалились в яму, образовавшуюся в результате провала грунта на Варшавском шоссе, недалеко от станции метро «Чертановская».