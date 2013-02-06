В Москве уроженцы Чечни жестоко избили троих преподавателей музыки

Трое музыкантов пострадали от кулаков уроженцев Чечни вечером во вторник около станции метро «Щукинская».

Об инциденте рассказала супруга одного из музыкантов. Концертмейстер Государственной консерватории имени П. И. Чайковского Марат Мансырев и двое его коллег возвращались из музыкальной школы.

Вокалист Эдуард Сидоров зашел в магазин купить воду. Любовь Мансырева рассказала, что ее супруг и еще один преподаватель музыки ждали его на улице, передает РСН. К ним подошел чеченец и начал что-то громко говорить на своем языке. Эдуард сказал, что они сами разберутся в своих делах, и после этого завязалась драка. Марат Мансырев был избит так, что попал в больницу. У него перелом носа, подбит сильно левый глаз, гематома, скулы и челюсть жутко болят, грудина. Его супруга благодарит Бога, что целы руки и ноги.

Вокалиста сразу отвезли в реанимацию. У Сидорова: открытая черепно-мозговая травма, на губы наложили 3 шва. Его завалили на землю и пинали ногами. Эдуард — вокалист, поет в хоре МВД и преподает в музыкальной школе.

Нападавшие также забрали с собой сумки с документами музыкантов.

Женщина уверена, что музыкантов избивали именно уроженцы Чечни. Она утверждает, что может отличить язык, на котором говорили злоумышленники.