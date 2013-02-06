В Татарстане обнаружено тело убитой 8-летней девочки

Пропавшую в Татарстане 8-летнюю девочку Василису Галицину нашли мертвой. Ранее полиция нашла у обочины автодороги М-7 личные вещи пропавшей в минувшую субботу в Набережных Челнах девочки: школьный рюкзак, шапка и рукав от школьной формы, а через километр от этого места — школьный дневник.

О причинах смерти ребенка пока не сообщается. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин сообщил, что задержанный ранее мужчина - 30-летний уроженец Узбекистана - признался в совершении убийства девочки.

Следователям удалось установить, что отпечатки пальцев, обнаруженные на вещах девочки, принадлежат подозреваемому.

Малышка не вернулась домой из школы. Василиса Галицина из многодетной семьи. Мама девочки рассказывала, что дочка была послушной, никогда никуда не уходила без разрешения. И была очень доверчивой.