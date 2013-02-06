Факт дебоша в самолете Уфа — Хургада жителей Стерлитамака проверит СКР

В Уфе началась проверка по факту пьяного дебоша на борту самолета Уфа - Хургада, который 22 января 2013 года устроили жители Стерлитамака.

По версии следствия на борту воздушного судна № 3007, следующего рейсом Уфа-Хургада, трое жителей города Стерлитамака в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушали правила нахождения на борту самолета. Подвыпившая компания не реагировала на требования бортпроводников соблюдать правила порядка. В соответствии с инструкциями по безопасности полета командир судна отказался выполнять рейс, приняв решение о возврате на стоянку самолета, на борт которого был вызван наряд транспортной полиции. Двое мужчин добровольно покинули самолет, а 26-летний мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, выражаясь грубой нецензурной бранью и применяя физическое насилие в отношении стражей порядка, в результате чего порвал одному из сотрудников форменную куртку.

По данному факту Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся опросы, назначен ряд исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Напомним, житель Курска, возвращаясь из отпуска в Таиланде, устроил пьяный дебош на борту самолета Boeing 737 Бангкок — Белгород. 38-летний мужчина пытался курить на борту самолета, оскорблял бортпроводников и сотрудников службы авиационной безопасности, создавая угрозу безопасности полета для пассажиров.

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