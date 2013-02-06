В Литве ночью в ДТП погибли граждане России - калининградские музыканты

В Литве ночью в среду, 6 февраля, на трассе в Таурагском районе микроавтобус Mercedes-Benz съехал с дороги и на всей скорости врезался в дерево на обочине. В результате тяжелого ДТП погибли три гражданина России - музыканты из Калининграда. Еще два человека получили травмы.

Как стало известно, следовавший по маршруту Вильнюс – Калининград, съехал с дороги и влетел в дерево. От сильного удара двоих пассажиров выбросило из салона. Остальные оказались зажаты в искореженном автомобиле. Как сообщают в среду литовские СМИ, погибли рок-музыканты, которые закупили в Вильнюсе аппаратуру и направлялись на родину.

По какой причине водитель не справился с управлением микроавтобуса Mercedes-Benz, устанавливается. Он задержан.

Посольство РФ в Литве проверяет информацию о гибели российских граждан в результате ДТП в Тауракском районе.