В Подмосковье на 34-м км трассы Озеры - Коломна столкнулись леговушка и автобус

В Подмосковье в среду днем на 34-м км трассы Озеры - Коломна столкнулись легковой автомобиль Hyundai и рейсовый автобус. В результате лобового столкновения автобуса и легковушки погиб один человек. Еще один человек получил травмы.

Пострадавшего госпитализировали в озерскую больницу. Установлено, что водитель Hyundai выехал на встречку, где машина столкнулась с автобусом, доставлявшим пассажиров из Коломны в Озеры. Из-за аварии на трассе после 13 часов образовался большой затор.