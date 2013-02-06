Лидер фракции ЛДПР в Гордуме Тольятти будет лишён мандата за избиение журналиста

Мировой суд Автозаводского района Тольятти признал депутата тольяттинской городской Думы, лидера фракции ЛДПР в местном законодательном собрании Александра Гремина виновным в избиении главного редактора газеты «Тольяттинское обозрение» Сергея Красильникова. По решению суда, которое он вынес вечером 5 февраля, Гремин обязан заплатить штраф.

Также, как сообщил корреспонденту «АН-онлайн» председатель тольяттинского парламента Александр Денисов, теперь главу фракции ЛДПР в городской Думе лишат депутатского мандата. Гремин избил журналиста в феврале прошлого года после пресс-конференции кандидата в мэры Тольятти Сергея Андреева. Пострадавший во время драки Красильников был госпитализирован. Во время судебного разбирательства Гремин пояснил, что ударил Красильникова только один раз, дав пощечину.

По словам Сергея Красильникова, причиной инцидента могли стать неудобные вопросы, которые он задавал на пресс-конференции кандидату в мэры Тольятти, а ныне - главе города Сергею Андрееву. Гремина и Андреева связывает давнее знакомство. В 2010 году Александр Гремин уже обращал на себя внимание полиции за публикацию националистических высказываний в своем Живом Журнале.