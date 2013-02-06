Режим КТО введен в одном из дагестанских сёл

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в среду в 04.30 утра в селе Новый Костек Хасавюртовского района Дагестана, сообщает представитель Оперативного штаба Дагестана. Спецслужбы и полицейские проводят оперативные мероприятия и, по предварительным данным, уже блокирован один боевик.

Режим КТО предусматривает ряд ограничений при передвижении местных жителей. Он будет продолжаться до особого решения о его снятии.