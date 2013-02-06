История с гибелью солдата-срочника под Хабаровском получила развитие

В воинской части под Хабаровском, где покончил с собой солдат-срочник, арестован еще один младший командир.

Информацию об аресте командира, появившуюся в некоторых СМИ, подтвердили «АН-онлайн» в военно-следственном управлении Восточного военного округа. Другие подробности дела пока не разглашаются.

19 января призывник из Перми был найден повешенным в одной из военных частей под Хабаровском. По предварительным данным следствия, Ильнар Закиров покончил жизнь самоубийством из-за неуставных отношений – над рядовым издевался младший сержант. Он почти сразу был арестован, а военные прокуроры начали проверку по делу.

В ходе следствия прокуроры получили жалобы от солдат на побои и денежные поборы. В итоге было выявлено, по меньшей мере, девять случаев вымогательства денег у погибшего солдата. Также под подозрение попал еще один военнослужащий, который также может быть причастен к смерти призывника.