Убит дагестанский организатор терактов в метро

Сотрудники полиции ликвидировали в Дагестане предполагаемого организатора взрывов в московском метро в 2010 году. Находившийся в федеральном розыске Гусейн Магомедов был убит в перестрелке с полицейскими на посту ДПС.

Полицейские остановили машину Магомедова для проверки документов на посту в селе Кадыркент Сергокалинского района Дагестана. Подозреваемый начал стрелять, ответным огнем он был уничтожен. В машине вместе с ним находился еще один человек, ему удалось скрыться. «Увидев людей в форме, Магомедов открыл огонь. Его подельнику удалось сбежать, сам же террорист был уничтожен», - сообщили в правоохранительных органах республики.

Напомним, на двух станциях Сокольнической линии 29 марта 2010 г. в утренний час пик прогремели взрывы. Первая смертница активировала бомбу в 07:56 на «Лубянке», вторая - 40 минут спустя на «Парке культуры». В результате 40 человек погибли, более 100 пострадали. Следствие квалифицировало эти взрывы как террористический акт.

По данным следствия, именно Магомедов сопровождал из Кизляра смертниц Мариам Шарипову и Джанетту Абдуллаеву в российскую столицу, а также отдавал им команды непосредственно в день терактов.

Ответственность за взрывы взял на себя лидер «Кавказского эмирата» Доку Умаров.