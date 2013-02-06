Вандалы с пиратским флагом забрались на шпиль Петропавловской крепости

Пиратами назвать молодчиков сложно – корабля нет, да и «штурмовали» не судно, а крепость. Но не успешно – осквернить один из символов Петербурга, да и страны, не получилось. Вовремя подоспела охрана.

Злой умысел хулиганы вышли воплощать в жизнь в субботу 2 февраля. Трое неизвестных по строительным лесам, которые поставили для реставрации, забрались на колокольню, разбили стекло циферблата курантов и проникли внутрь. Взломали замки и вышли к люку на шпиле собора.

- Именно тогда их заметила охрана, которая вызвала полицейских, - рассказали в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Преступникам удалось скрыться, но в спешке хулиганы оставили улики - пиратский флаг, пишет КП.

Музейщики считают, что это несостоявшийся акт вандализма – не простоя хулиганская выходка, а настоящее преступление. Злоумышленники хотели надругаться и поглумиться над духовными ценностями и идеалами петербуржцев. Нечто подобное в Петербурге уже случалось. 16 октября 2011 года участники инициативы «Еда вместо бомб» проникли на крейсер «Аврора», забрались на мачту корабля-музея и вывесили пиратский флаг.