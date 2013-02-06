В Центре Петербурга на пешеходном переходе сбили 15-летнюю девочку

В центре Петербурга средь бела дня сбили подростка. - Авария произошла накануне в 16.20 в районе на Кирочной улице, - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

15-летняя девочка переходила дорогу, пересекающую Таврический сад и музей Суворова. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время по дороге мчался элитный автомобиль марки «Инфинити». Затормозить водитель не успел. С множественными переломами и ушибами девочку увезли в больницу. - Состояние пострадавшей тяжелое, - сообщили в ГИБДД, пишет КП.