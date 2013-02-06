Жительница Приморья хотела продать скелет тигрёнка

В Пожарском районе Приморского края полицейские задержали 32-летнюю женщину. Оперативники узнали, что она собиралась продать кости амурского тигренка, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Части скелета изъяты и переданы на ответственное хранение. Разумеется, задержанная не сама убила хищника. В этом ей помогли двое мужчин 60 и 62 лет. Против них уже возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Несмотря на запрет охоты на амурского тигра, браконьеры, не стесняясь, продолжают отстрел полосатых кошек. Дело в том, что скелеты тигра пользуются большим спросом в Китае. Там их применяют в медицинских целях. Так, в середине января шкуру хищника полицейские нашли у одного из проводников пассажирского поезда «Тихоокеанская – Хабаровск». Эксперты установили, что шкура принадлежала молодому тигру в возрасте около полутора лет. На трофее было пулевое отверстие. Это, по мнению полицейских, говорит о том, что полосатая кошка, скорее всего, была убита браконьерами. Стражи порядка полагают, что шкуру везли для дальнейшей нелегальной отправки за рубеж.

Амурский тигр занесен в Красную Книгу РФ. Их популяция в дикой природе составляет около 450 особей. Амурские тигры на территории России обитают только в тайге Приморского и Хабаровского краев. Спасением популяции зверя занимается целый ряд международных экологических организаций. Так, в январе в Хабаровск был доставлен раненый тигренок – у него была повреждена лапа, в реабилитационном центре хищнику сделали операцию. Его привезли из Приморья, там он вышел к одному из сел. Охотоведы считают, что, скорее всего, там же нужно искать еще, по крайней мере, одного детеныша, ведь у тигрицы рождается не меньше двух, а то и трех малышей. Но вот самой самки в тех местах егеря не нашли. Скорее всего, ее убили браконьеры, и тигрята остались одни.