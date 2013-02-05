Подозреваемый в убийстве главы МВД Дагестана отпущен под домашний арест

Предполагаемый исполнитель убийства министра внутренних дел Дагестана Адильгерея Магомедтагирова выпущен из-под стражи под домашний арест, так как уголовное дело о преступлении в 2009 году до сих пор не отправлено в суд, сообщил накануне замначальника управления Генпрокуратуры в СКФО Алексей Васильков.

Глава МВД Дагестана Адильгерей Магомедтагиров был убит 5 июня 2009 года в Махачкале у банкетного зала «Маракеш». При покушении также погиб начальник тылового подразделения республиканского МВД Абдуразак Абакаров и еще шесть человек получили ранения.

Предполагаемый убийца находился под стражей полтора года, однако за это время дело так и не было передано в суд. Поскольку предельно разрешенный срок содержания под стражей в полтора года прошел, главный подозреваемый в исполнении убийства Магомедтагирова находится под домашним арестом.

Между тем, по мнению управления Генпрокуратуры, есть доказательства причастности этого лица к убийству министра. «Домашний арест - это результат нерасторопности следователей, по нашему мнению, доказательная база о причастности лица к убийству министра достаточна», - комментирует Васильков.