Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Набережных Челнах

В Набережных Челнах оперативники задержали во вторник подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки Василисы Галицыной. По данным МВД РФ, задержан 30-летний уроженец республики Узбекистан.

"Собранные улики позволяют утверждать о причастности мужчины к совершению данного преступления. Проводятся мероприятия, направленные на установление места сокрытия трупа потерпевшей", — говорится в сообщении полиции.

Напомним, вечером 2 февраля в полицию поступило заявление от родителейдевочки, сообщивших, что их дочь Василиса Галицына не вернулась из школы домой.

Вечером на следующий день у обочины автодороги М 7 были обнаружены личные вещи девочки: школьный рюкзак, шапка и фрагмент одежды. Позже через километр от ранее найденных вещей был также обнаружен школьный дневник. Все обнаруженные вещи отправлены на экспертизу.

В поисках пропавшей девочки были задействованы более 900 сотрудников полиции, восемь кинологов, 16 экипажей ГИБДД, 39 сотрудников МЧС и более тысячи волонтеров.

Проводится дальнейшее расследование инцидента.