В Екатеринбурге при пожаре в своей квартире погибла мать с 3-летним сыном

В Екатеринбурге следователи свердловского СУ СКРа ведут проверку по факту гибели днем вторника в результате пожара в одной из квартир дома по улице Индустрии 34-летней женщины и ее 3-летнего сына.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

"Предварительно установлено, что женщина была обнаружена на месте происшествия уже без признаков жизни. Ее ребенок в момент его эвакуации с места происшествия был еще жив. Однако спасти его не удалось. Он скончался в машине «скорой помощи", - говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники СК России по Свердловской области устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для выяснения точной причины гибели людей будет назначено судебно-медицинское исследование.