В аэропорту Каунаса искали атомную бомбу после анонимного звонка

На днях оперативные службы литовского Каунаса провели проверку аэропорта после сообщения о заложенной в нем атомной бомбе, сообщает Kauna Diena.

По данным издания, ифнормация в аэропорт поступила из Главного комиссариата полиции Каунасского округа, после чего аэропорт был проверен. Подозрительные предметы не были обнаружены, так что спустя час аэропорт возобновил работу.

Это не первое сообщение об атомной бомбе в аэропортах. В середине января полиция задержала двух нетрезвых людей, которые сделали аналогичный анонимный звонок в Вильнюсский аэропорт.