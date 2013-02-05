В Ярославле погиб подросток, увлекающийся паркуром

В Ярославской области проводится доследственная проверка по факту гибели 16-летнего подростка, тело погибшего обнаружено накануне вечером, предполагается, что подросток погиб в результате несчастного случая.

Тело подростка обнаружено на лестничной площадке первого этажа одного из домов по улице Спартаковской в Ярославле, в ходе доследственной проверки установлено, что в тот день погибший решил показать своему другу один из элементов паркура.

Юноша, находясь на перилах лестничной клетки пятого этажа, попытался сделать стойку на руках, потерял равновесие и упал в лестничный пролет и скончался на месте происшествия.