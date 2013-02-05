В Подмосковье генерал-майор МВД погиб, подскользнувшись у своего дома

Генерал-майор МВД, после ухода с действительной службы ставший зампредом совета депутатов города Краснознаменска, погиб, поскользнувшись около своего дома в Московской области.

Несчастный случай произошел накануне поздно вечером. Мужчина, проходя мимо подвала своего дома, поскользнулся и, перелетев через бордюр, упал на лестницу с высоты двух метров. Депутат получил перелом основания черепа и шейных позвонков и погиб на месте.



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, генерал-майора звали Игорем Андреевым. Он прослужил в МВД с 1986 по 2009 год, после чего был избран депутатом краснознаменского совета депутатов.



