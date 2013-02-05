Сильный снегопад поменял режим работы Ростовского аэропорта

Сильный снегопад внес коррективы в работу Ростовского аэропорта, в связи со сложными метеоусловиями работа Ростовского аэропорта прекращена, уже не вылетели авиарейсы на «Домодедово», на «Шереметьево»».

В Краснодарский аэропорт направлены летевшие в Ростов-на-Дону пассажирские самолеты из Санкт-Петербурга и Москвы, снегопад в районе аэропорта Ростова продолжается.