В Краснодаре дракой закончился чемпионат по смешанным единоборствам ВИДЕО

В Краснодаре 2 и 3 февраля в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы состоялся чемпионат города по смешанным единоборствам, который закончился массовой дракой.



По словам одного из очевидцев, драка началась после того, как представитель дагестанского клуба единоборств высказал угрозы в адрес судей, а затем стал оскорблять краснодарских спортсменов. По словам очевидцев, приваренные стулья перелетали через половину зала. А каждый удар дагестанца получал бурные аплодисменты со стороны его земляков. В результате обиженные горожане разбили молодому человеку голову.

В полиции рапортовали, что пострадавших нет, потасовка была быстро пресечена стражами порядка. Около 10-ти болельщиков и спортсменов в сопровождении патрульного автомобиля были вывезены « с места боя».



